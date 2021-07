"Wir halten ziemlich viel von uns": Havelse-Torjäger Yannick Jaeschke im Interview

Mit seinen Toren half Yannik Jaeschke Havelse in die 3. Liga, am Samstag gegen Saarbrücken (14 Uhr, HDI-Arena) startet das Abenteuer in der Profiliga. Im SPORTBUZZER-Interview erklärt der Stürmer, warum dem TSV die Außenseiterrolle in die Karten spielt.

Mit 27 sind Sie jetzt erstmals Profi. Wie fühlt sich das an?

Überragend, davon träumt man als Fußballer. Als 27-Jähriger da angekommen zu sein, ist genial – und die Vorfreude auf die 3. Liga riesengroß.