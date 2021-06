Havelses Kevin Schumacher über sein goldenes Tor: "Habe gespürt, dass der passt"

Ich habe gespürt, dass der passt, aber dass er so einschlägt, ist überragend. Dann brauchte ich nur loslaufen zum Jubeln.

Jetzt geht's in die Profiliga. Haben Sie am Anfang der Saison gedacht, dass es so kommt?

Ne. Havelse hat zuvor gegen den Abstieg gespielt. Eine überragende Teamleistung.

Welchen Anteil hat Jan Zimmermann?

Zimbo hat einen erheblichen Anteil am Aufstieg. Er ist ein menschlich überragender Typ, er weiß, wie man mit Spielern umgehen muss. Und er findet immer die richtigen Worte, so wie gegen Schweinfurt auch.