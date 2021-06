Alarmstufe Rot! So brandgefährlich ist der TSV Havelse bei Standardsituationen

Wenn der Ball beim Umschaltspiel schnell durch die eigenen Reihen läuft und die Stürmer Tempo aufnehmen, fühlt sich die Mannschaft des TSV Havelse so richtig wohl. Gefährlich wird es für die Gegner oftmals aber auch dann, wenn der Ball ruht.

Denn Standards können sie beim Regionalligisten richtig gut, sie sind eine große Stärke des TSV-Teams und könnten auch im Relegationsrückspiel gegen den 1. FC Schweinfurt 05 am Samstag (13 Uhr) in Havelse ein wichtiger Vorteil für das Team von Trainer Jan Zimmermann sein. Mit Standards in die 3. Liga – warum nicht?