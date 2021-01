Wenn 3. Liga, dann HDI-Arena? Erste Gespräche zwischen 96 und dem TSV Havelse

Großes Wiedersehen in Gruppe 4: So läuft's für die Recken bei der WM

Diesen gibt es allerdings bei einem Blick auf den Terminplan: Während von der Landesliga abwärts theoretisch bis Ende Juni gekickt werden könnte, muss die Regionalliga deutlich früher fertig sein. Laut dem Rahmenspielplan des DFB gehen die Relegationsspiele für die 3. Liga zwischen den Vertretern aus den Regionalligen Nord und Bayern am 22. und 29. Mai über die Bühne. „Stand jetzt sind wir an diese Termine gebunden“, sagt Stebani. In Havelse werden sie sich diese Termine freihalten, aber auch abseits des Rasens gibt es noch viele Hürden zu überwinden.

Etat würde auf siebenstelligen Betrag anwachsen

So muss der TSV bis zum 1. März, also in 39 Tagen, die wirtschaftliche und technisch-organisatorische Leistungsfähigkeit nachweisen. Den geforderten Fußballlehrer haben sie mit Jan Zimmermann bereits an der Seitenlinie stehen. Der Etat würde von einem sechsstelligen auf einen mittleren siebenstelligen Betrag anwachsen.

„Bei den bisherigen Ge­sprä­chen haben wir viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich habe ein gutes Gefühl“, sagt Zimmermann, der in Havelse zu­gleich Sportlicher Leiter ist und das eigene Tun auch in der Verantwortung eines Spitzenreiters sieht. „Wir gehen da mit viel Mut und Fantasie ran. Klar ist aber auch, dass wir auf keinen Fall leichtsinnig sein werden. Mehr Geld auszugeben, als wir einnehmen, kommt für uns nicht infrage“, sagt Zimmermann.

Die wichtigste Bedingung für die Drittligalizenz: ein Stadion mit der Kapazität von 10 000 Plätzen – wovon ein Fünftel Sitzplätze und ein Drittel überdacht sein müssen. Anforderungen, an de­nen in der Vergangenheit be­reits der SV Rödinghausen oder der Berliner AK gescheitert sind. Das Havelser Wilhelm-Langrehr-Stadion an der Hannoverschen Straße fasst gerade einmal 3500 Zuschauer, das Eilenriedestadion von Hannover 96 maximal 5000.