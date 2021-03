Erst aufs Dach, dann nach oben: Als die Havelser den Sprung in die 2. Liga meisterten

Es ist auf den Tag genau drei Jahrzehnte her, dass der TSV Havelse Schalke 04 zu einem von zwei Ligaduellen in seiner Geschichte empfing. Schon bald könnten sich die Kontrahenten zumindest wieder annähern. Während die Gelsenkirchener vor dem Erstligaabstieg stehen, hat der von Jan Zimmermann trainierte Regionalligist, aktuell Spitzenreiter, die Lizenzunterlagen für die 3. Liga eingereicht. Ein guter Zeitpunkt für einen Blick zurück. Teil eins: die Aufstiegsrunde. Anzeige Geschichten von fußballspielenden Dachdeckern haben in und um Hannover gerade Hochkonjunktur. Moussa Doumbouya sei Dank, der vor Kurzem noch in luftigen Höhen sein Geld verdiente, bevor er im Trikot von Hannover 96 für Furore sorgte. Auch der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte des TSV Havelse begann am First. Genau genommen auf dem Dach des Hauses von Holm Mauritz in Dedensen...

„Wir hatten das erste Spiel der Aufstiegsrunde mit 1:5 beim VfB Oldenburg verloren“, erinnert sich der damalige Stammkeeper des TSV, „und dachten: Jetzt geht es wieder so los wie im Vorjahr.“ Denn bereits im Sommer 1989 hatte der Garbsener Vorortklub die Aufstiegsrunde erreicht, war als Tabellenletzter mit 4:12 Punkten jedoch krachend gescheitert. Am Ende jubelten der MSV Duisburg und Preußen Münster. Favoriten waren die anderen Und auch diesmal galt der TSV als Vizemeister der Oberliga Nord nicht gerade als Favorit für die Ausscheidungsspiele. „Beim DFB haben sie wohl gedacht: Dieser kleine Ortsverein steigt sowieso nicht auf“, sagt Dieter Haaßengier, seinerzeit Vereins- und mittlerweile Ehrenvorsitzender der Havelser. Und TSV-Urgestein Rolf Svete ergänzt: „Bielefeld und Wuppertal waren die Favoriten.“ Neben den beiden Teams aus Nordrhein-Westfalen und besagten Oldenburgern waren die Reinickendorfer Füchse aus Berlin die Fünften im Bunde. Zwei Aufsteiger wurden gesucht, beide kamen letztlich aus Niedersachsen.

„Beim Training einen Tag nach dem Oldenburg-Spiel war die Stimmung wie gerade auf Schalke“, sagt Mauritz bissig. „Wir haben uns alle gegenseitig in die Knochen getreten.“ Der Traum vom Aufstieg schien bereits frühzeitig in weite Ferne gerückt, doch der heute 64-Jährige hatte eine Idee. „Unser Trainer Volker Finke hatte mir zugesagt, dass die Mannschaft geschlossen beim Decken meines neuen Hauses helfen dürfe“, berichtet Mauritz. Und so rückte der komplette Kader einen Tag vor dem ersten Heimspiel gegen Arminia Bielefeld morgens um 7 Uhr in dem Seelzer Ortsteil an. 220 Qua­drat­me­ter Dachfläche mit Ziegeln zu belegen, ging den Fußballern bei Mettbrötchen und Bier locker von der Hand. „Diese Aktion war der Aufstieg“, ist sich Mauritz im Rückblick sicher. Die Stimmung sei danach gleich viel besser gewesen.

Lange ist's her: Mannschaftsfoto des TSV Havelse aus der Saison 1989/90. © IMAGO/Rust

Nur Finke blieb der Baustelle fern, denn den konkreten Termin des Arbeitseinsatzes hatte der Schlussmann seinem Trainer wohlweislich verschwiegen. Auch dass tags darauf beim Spaziergang vor der Partie immer mehr Akteure über Bauchmuskelkater klagten, machte den Coach nicht skeptisch. Bodnariuk lang doppelt hin Zumal die Spieler beim 3:2-Sieg im Eilenriedestadion, in das die Havelser für diese Partie eigens umgezogen waren, ihr nächstes Tagwerk mit Bravour erledigten. Bernd Bodnariuk langte doppelt hin – das Siegtor erzielte er vor offiziell 10 000 Zuschauern (es dürften deutlich mehr gewesen sein, da sich etliche Fans durch Lücken im Zaun ohne Ticket Zutritt verschafft hatten) eine Viertelstunde vor Schluss per Kopf. „Ruck, zuck von Bodnariuk“, titelte der Kicker. „Nach dem Spiel hat Bernd mich gefragt, wo denn die nächste Baustelle sei“, sagt Mauritz. Erst da wurde Finke hellhörig und zitierte seinen Schlussmann zu sich. „Gut gemacht, hat er gesagt“, erzählt Mauritz. Noch mal Glück gehabt! Zumal es nun lief: In Wuppertal gewann der TSV mit 4:2, die Füchse wurden mit 3:0 wieder nach Berlin geschickt, beim 0:0 gegen den VfB Oldenburg kugelte sich der Garbsener Schlussmann nach einem von Frank Meyer neben das Tor geschossenen Strafstoß kichernd durch seinen Strafraum. Auf der Bielefelder Alm (2:2) hielten Christian Greiner (1. Minute) und Lars Beike (77.) den ärgsten Widersacher mit ihren Toren auf Distanz und sorgten für Jubel. Zuerst bei Ligaobmann Svete, der nach dem Führungstor entfesselt aufgesprungen war, damit auf der Haupttribüne der Ostwestfalen jedoch recht allein stand. „Entschuldigen Sie, ich komme vom TSV Havelse“, habe er erklärt – und schnell wieder Platz genommen.

Nach dem Schlusspfiff präsentierten sich dann die erfolgreichen Spieler nicht mehr ganz so zurückhaltend. „Kofferklappe vom Bus auf und die Kiste Bier raus“, erzählt Mauritz grinsend. Der just von der Pressekonferenz kommende zerknirschte Bielefelder Trainer Ernst Middendorp fand die feiernde Meute indes nicht ganz so amüsant. „Der Beike hat ihm, glaub ich, sogar noch zugeprostet“, erinnert sich Mauritz. Beike lässt die Kampfbahn beben Alles klar machten die Havelser schließlich daheim gegen den Wuppertaler SV. Vor 5300 Zuschauern in der mit Zusatztribünen erweiterten randvollen TSV-Kampfbahn, wie das Stadion an der Hannoverschen Straße damals noch hieß, kämpfte die Finke-Elf den Kontrahenten aus dem Bergischen Land nieder. Als Beike in der Schlussminute per Freistoß zum 3:2-Siegtor traf, standen diesmal alle. Bis auf Svete, der als Stadionsprecher im Jubeltumult etwas die Übersicht verlor – und anschließend gar nicht wusste, wen er eigentlich als Torschützen ins Mikrofon brüllen sollte. „Ich hatte ja nichts gesehen und musste mich erst mal erkundigen“, sagt er fast entschuldigend. Zum finalen, wenn auch bedeutungslosen Spiel in Reinickendorf ging es dem Anlass entsprechend ganz feudal mit dem Flugzeug. Finke stellte die elf Spieler auf, bei denen er nach tiefem Blick in die Augen den Eindruck hatte, dass die Jubelfeiern nicht zu schlimme Spuren hinterlassen hatten. Denn die Selters-Werbung auf den TSV-Trikots war spätestens zu diesem Zeitpunkt nicht mehr als Etikettenschwindel.

