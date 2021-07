Gäste sind zielstrebiger: TSV Havelse unterliegt Saarbrücken zum Auftakt mit 0:1

Das Abenteuer 3. Liga hat der TSV Havelse nicht mit einem Erfolgserlebnis starten können. In der HDI-Arena unterlag der Aufsteiger dem 1. FC Saarbrücken verdientermaßen mit 0:1 (0:1). Das einzige Tor des Tages vor 2230 Zuschauern in der HDI-Arena erzielte Minos Gouras bereits in der 19. Minute.