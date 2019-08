Es geht doch! Der dreifache Yannik Jaeschke belohnt den TSV Havelse endlich

Mit dem 4:2 beim SSV Jeddeloh hat der TSV Havelse im vierten Spiel der Regionalliga Nord endlich den ersten Dreier eingefahren. „Dieser Sieg war natürlich enorm wichtig“, sagte Coach Jan Zimmermann, „vor allem für den Kopf.“ Es sei aber auch der gerechte Lohn für einen starken, überzeugenden Auftritt gewesen und durchaus hoch zu bewerten. „In Jeddeloh habe ich bislang nicht so oft gewonnen. Heute fahre ich mal mit guter Laune nach Hause.“ Einziger Wermutstropfen: Max Radowski zog sich eine schwere Schulterverletzung zu und dürfte länger ausfallen.

Ohne Ballberührung in Rückstand

Dass die Partie letztlich so positiv verlaufen würde, ließ sich anfangs noch nicht erahnen. Denn die Gastgeber gingen durch einen 20-Meter-Schuss von Almir Zig gleich in der ersten Minute in Führung. „Wir hatten da noch nicht einmal den Ball berührt“, berichtete Zimmermann. Das habe die Aufgabe selbstverständlich nicht leichter gemacht.

Es habe einige Minuten gedauert, bis sich das Team gefangen habe. „Jeddeloh hatte noch eine Halbchance, dann haben sich die Jungs geschüttelt und das Ding in die Hand genommen.“ Der frühe Rückstand sei eine Art Charaktertest gewesen. „Und den hat die Mannschaft bestanden.“