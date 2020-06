TSV Havelse beendet die Saison - findet das Pokalspiel gegen Braunschweig noch statt?

Grundlage für seine Planungen ist ein für den September geplanter Auftakt in die neue Saison. Weil das jedoch noch nicht sicher ist, werden die TSV-Spieler in den kommenden Wochen auch während ihres Urlaubs flexibel auf mögliche neue Entwicklungen reagieren müssen. „Das wissen die Jungs auch und werden sich darauf einstellen“, sagt Zimmermann.

Mit neuen Entwicklungen oder gar einer Überraschung beim außerordentlichen Verbandstag des Norddeutschen Fußball-Bundes am 25. Juni rechnet beim TSV Havelse indes niemand. Ende Mai hatte der Verband beschlossen, die Saison in der Regionalliga Nord aufgrund der Corona-Pandemie abzubrechen. Damit können die Havelser, die im gesicherten Mittelfeld der Tabelle stehen, durchaus leben. Unruhiger wird Zimmermann hingegen, wenn es um den Pokal geht. „Da haben wir noch nichts gehört“, sagt der TSV-Trainer. „Das Thema brennt mir unter den Nägeln.“

Havelse hätte Nachteil gegenüber Braunschweig

Gerne würde der Regionalligist das Duell gegen die Eintracht nachholen, schließlich geht es für die Garbsener auch um viel Geld und die Chance, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. An einem Spiel gegen Braunschweig in den nächsten Wochen haben die Havelser allerdings kein Interesse. Während das TSV-Team seit den Lockerungen vor gut einem Monat lediglich trainieren konnte und sich dabei nicht zu nahe kommen durfte, haben die Braunschweiger in der 3. Liga seit Ende Mai bereits vier Punktspiele absolviert – und keines davon verloren.

Der Drittligist, der sich noch berechtigte Hoffnungen auf den Aufstieg in die 2. Liga macht, in Topform gegen den Außenseiter aus Havelse, der zuletzt Anfang Dezember um Punkte gespielt hat: Unterschiedlicher und schlechter für den TSV Havelse könnten die Voraussetzungen bei einer Ansetzung des Pokalspiels in den nächsten Wochen nicht sein. „Das wäre ganz klar Wettbewerbsverzerrung“, sagt Zimmermann. Deshalb geht der Havelser Coach davon aus, dass auch der Pokalwettbewerb abgebrochen wird. „Wir müssten in Quarantäne und alle getestet werden. Wie soll das gehen?, fragt der 40-Jährige.