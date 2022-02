Havelse verpasst in Dortmund dritten Sieg am Stück: Wieder Tachie, wieder 0:1

Es hat nicht sollen sein mit dem dritten Sieg am Stück für den TSV Havelse. Nach den Erfolgen in München (1:0) und gegen Meppen (3:0) zog die Mannschaft von Rüdiger Ziehl in der 3. Liga bei Borussia Dortmund II mit 0:1 den Kürzeren - wie schon im Hinspiel. Und wieder war Richmond Tachie der Mann des Tages aufseiten der Gelb-Schwarzen. Anzeige Die Aufholjagd der Garbsener im Kampf um den Klassenerhalt hat damit einen kleinen Dämpfer erhalten. Allerdings knüpfte der TSV an den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen an. "Wir hatten unsere Möglichkeiten", sagte Havelses Coach Rüdiger Ziehl. Er ärgerte sich darüber, "dass wir vieles wegverteidigt haben und dann durch einen Standard den Treffer kassieren".

Die Begegnung im altehrwürdigen Stadion Rote Erde nahm den erwarteten Verlauf: Der Nachwuchs des BVB war optisch und spielerisch überlegen, Havelse setzte die im Vorfeld angekündigten Nadelstiche. Das alles auf tiefem und stellenweise doch recht holprigem Rasen, wenig überraschend wurde das im Verlauf der 90 Minuten nicht besser...

Die erste nennenswerte Chance der Partie hatte Dortmunds Ted Tattermusch, der den Ball nach einer Freistoßflanke von Berkan Taz sanft per Kopf verlängerte - rechts am Kasten der Gäste vorbei (9.). Auf der Gegenseite legte sich Leon Damer, bedient von Julius Langfeld, an der Strafraumkante den Ball gekonnt auf den rechten Fuß, schloss ab, verzog indes ebenfalls knapp (15.). Immer wieder Taz gegen Quindt Knapp war's auch beim Freistoß von Taz aus halblinker Position: Havelses Torhüter Norman Quindt wäre wohl machtlos gewesen, allerdings streifte der Schuss aus 20 Metern am linken Knick seines Gehäuses vor (19.). Hatten die Gastgeber bis dato Gefahr fast ausschließlich nach ruhenden Bällen erzeugen können, kombinierten sie in der 28. Minute sehenswert im gegnerischen Strafraum - und forderten nach Pass von Immanuel Pherai auf Justin Njinmah Strafstoß. Für Schiedsrichter Eric Müllers Geschmack war Njimah gegen Damer aber deutlich zu gewollt zu Fall gekommen. Es sollte nicht der letzte Aufreger des ersten Durchgangs bleiben: Nach langem Freistoß von Julius Düker kam auf der Gegenseite Kianz Froese in aussichtsreicher Position sträflich frei zum Abschluss, traf den Ball aber nicht voll, sodass BVB-Keeper Luca Unbehaun selbigen mühelos unter sich begraben konnte (34.). Da war definitiv mehr drin gewesen für den TSV - der kurz darauf trotzdem jubelte, allerdings nur kurz, denn Langfeld hatte das Spielgerät nach dem schönsten Spielzug der ersten Hälfte und Froeses Schuss aus Abseitsposition ins Tor des Mitaufsteigers abgefälscht (38.).