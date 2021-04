Damer krönt Leistung mit Tor: Starker TSV Havelse gewinnt Test bei Chemie Leipzig

Lediglich in den ersten 20 Minuten ruckelte es ein bisschen beim Spitzenreiter der Südstaffel der Regionalliga Nord. „Da waren wir noch nicht richtig im Spiel, auch weil wir zu Beginn etwas ausprobiert haben. Das hat nicht so gut funktioniert“, sagte Zimmermann. Das war zugleich die Phase der Begegnung, in der die Gastgeber ihre besten Chancen hatten. Die Führung für den Leipziger Traditionsklub hatte Stephané Mvibudulu auf dem Fuß, doch TSV-Torwart Norman Quindt konnte seinen Kasten sauber halten (7. Minute).

Ein Tor vor und eins nach der Halbzeit, das ist der Rhythmus, mit dem der TSV Havelse zurzeit sehr erfolgreich auf Testspieltour ist. Da der Regionalligist zudem in der Defensive nur wenig zulässt, gewann das Team von TSV-Trainer Jan Zimmermann genau wie eine Woche zuvor in Halberstadt am Samstag auch bei der BSG Chemie Leipzig mit 2:0 (1:0).

Havelser Außenverteidiger sorgen für großen Druck

Mit zunehmender Spieldauer wurden die Havelser überlegener und hatten Partie und Gegner immer besser im Griff. „Von der 25. bis zur 75. Minute haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht, mit dem ich sehr zufrieden bin. Wir haben einen aufschlussreichen Test gewollt, und den haben wir bekommen“, sagte der TSV-Coach. Der 41-Jährige freute sich auch über das große Engagement seiner Außenverteidiger in der Offensive. „Sie schalten sich immer öfter ein, sodass wir mehr Druck über den Flügel machen.“ Die Konsequenz aus einem dieser Vorstöße war der Führungstreffer für die Gäste. Nach einem Foul im Strafraum an Linksverteidiger Niklas Teichgräber verwandelte Yannik Jaeschke den fälligen Strafstoß souverän zum 1:0 (23.).

In der zweiten Halbzeit war der Tabellenführer aus Garbsen dann die klar bessere Mannschaft. „Nach dem Seitenwechsel haben wir so viel Druck gemacht, dass das 2:0 zwangsläufig war“, sagte Zimmermann. In die Torschützenliste trug sich Rechtsaußen Leon Damer ein, der zunächst drei Gegenspieler aussteigen ließ und dann aus der Drehung platziert ins linke untere Eck traf (65.). „Leon hat mit einer tollen Einzelleistung seine sehr gute Vorstellung gekrönt“, sagte Zimmermann, der mit der Entwicklung des Nachwuchsspielers absolut zufrieden ist. „Leon hat tolle Fähigkeiten und einen super Charakter. Er ist bereit zu lernen und will sich immer weiter entwickeln. Jetzt geht es darum, dass er sich ganz in Ruhe Schritt für Schritt verbessert und den eingeschlagenen Weg weitergeht. Dann wird es auch so funktionieren, wie es sich zurzeit andeutet.“

Gute Resultate als Beleg für starke Leistungen

Auf einem guten Weg mit zwei Testspielsiegen und starken Leistungen ist die gesamte Havelser Mannschaft. „Wir gehen Schritt für Schritt in die richtige Richtung“, sagt Zimmermann, der auch den Ergebnissen in diesen Spielen eine Bedeutung beimisst. „Die sind schon wichtig für uns und spielen eine Rolle, Fußball ist schließlich ein Ergebnisspiel“, sagt der TSV-Trainer. Durch die Resultate „können wir dokumentieren, was wir geleistet haben“.

Das gilt dann auch für die nächsten Begegnungen mit freundschaftlichem Charakter. Am Freitag, 30. April, testet der Regionalligist bei der Reserve des VfL Wolfsburg, am Samstag, 8. Mai, gastiert der TSV bei Carl Zeiss Jena. Auch in diesen Partien wird es für die Havelser darum gehen, „unseren Rhythmus zu finden und in die Form zu kommen, die wir dann brauchen, wenn es um etwas geht“, sagt Zimmermann. Das werden mit großer Wahrscheinlichkeit die beiden Relegationsspiele am 12. und 17. Juni gegen den Vertreter der Bayern-Liga um den Aufstieg in die 3. Liga sein.