"Identifiziere mich zu 100 Prozent": Deniz Cicek verlängert Vertrag beim TSV Havelse

Deniz Cicek war, ist und bleibt ein wichtiger Baustein beim TSV Havelse: Der 28-Jährige hat seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis zum 30. Juni 2022 verlängert. "Ich bin mit einer kleinen Unterbrechung seit mehr als zehn Jahren in diesem Verein und identifiziere mich mit diesem zu 100 Prozent, sowohl auf als auch neben dem Platz. Daher freue ich mich auf ein weiteres erfolgreiches Jahr mit dem TSV", sagt der Mittelfeldspieler.

Besagte "kleine Unterbrechung" war die Saison 2014/15, als der Linksfuß für die Sportfreunde Lotte spielte, am Ende der Spielzeit jedoch wieder nach Garbsen an die Hannoversche Straße zurückkehrte. Bereits seit 2008 spielt Cicek für die Havelser, zunächst in der U17 und U19, seither in der Regionalliga-Mannschaft, mit der er im August den Niedersachsenpokal gewann und sich so das Abenteuer DFB-Pokal gegen Mainz 05 verdiente, das für ihn jedoch früh endete.