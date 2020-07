Mainz 05 wartet: Möglicher DFB-Pokal-Gegner des TSV Havelse steht fest

Der TSV Havelse kämpft noch um den Einzug in die Hauptrunde des DFB-Pokals. Sollte das Team von Jan Zimmermann das Finale des niedersächsischen Landespokals für sich entscheiden, würden sie Startrecht in der ersten Runde erhalten. Gegner im Endspiel ist entweder der VfB Oldenburg oder der BSV SW Rehden. Der Garbsener Klub hat die Finalteilnahme bereits in der Tasche, da Halbfinalgegner Eintracht Braunschweig auf ein Duell verzichtet.

Der 96-Rivale ist als Aufsteiger in die 2. Liga ohnehin sicher im DFB-Pokal dabei. Am Sonntag fand die Auslosung der ersten Runde statt - und das obwohl noch längst nicht alle Teilnehmer feststehen. 23 Lose wurden mit Landesverbänden beschriftet, da die entscheidenden Spiele der Landespokale noch nicht ausgetragen werden konnten. Teilweise weilen die jeweiligen Wettbewerbe noch im Viertelfinale. Somit steht auch der mögliche Gegner der Havelser fest.