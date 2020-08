"Stoßen an unsere Grenzen": Verzichtet Havelse gegen Mainz 05 aufs Heimrecht?

„Da kam dann doch mehr auf uns zu als gedacht, die Auflagen sind umfangreicher als erwartet“, sagt Havelses Trainer Jan Zimmermann. Bei einer Videokonferenz mit DFB-Vertretern wurde der Viertligist gestern über die Hygienekonzepte und Vorschriften informiert, die bei einem Pokalspiel in Havelse umgesetzt werden müssten. „Da werden wir wahrscheinlich an unsere Grenzen stoßen“, sagt Zimmermann.

Am Dienstagabend will der Vorstand des TSV Havelse darüber entscheiden, ob die Begegnung im Wilhelm-Langrehr-Stadion durchgeführt werden kann. „Bis dahin werden wir alle Fakten und Informationen sammeln, um dann die richtige Entscheidung treffen zu können“, sagt Zimmermann, der beim TSV auch Sportlicher Leiter ist.

Sollte der NFV-Pokalsieger nicht in der heimischen Arena spielen können oder wollen, gibt es zwei Optionen: ein Spiel in einem Ausweichstadion, wie etwa dem Eilenriedestadion in Hannover, oder ein Heimrechttausch. Dann würden die Havelser in der Mainzer Opel-Arena um den Einzug in die 2. Runde spielen