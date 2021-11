Nach dem Doppelpack: Havelses Fynn Lakenmacher über Tore, Jubel, Ziele

Es gibt eben Tage, die vergisst ein Fußballer nicht so schnell. Zwölf Spiele lang hatte der von 96-Trainer Jan Zimmermann vom Verteidiger zum Stürmer umfunktionierte Lakenmacher alles reingehauen, was er hat. Mit dem Tiefpunkt des Platzverweises, als er sich am 3. Spieltag beim 1:3 gegen Magdeburg zwei Gelbe Karten innerhalb von vier Minuten einhandelte und beim 0:3 gegen Türkgücü München gesperrt fehlte. Ein Rückschlag, aber kein Grund für den Mann, der im Fernstudium BWL in Göttingen belegt hat, den Kopf in den Sand zu stecken.

Ein Interview mehr, und er wäre zum ersten Mal an diesem Tag nicht zur Stelle gewesen. Mit Erlaubnis des Trainers durften die Spieler des TSV Havelse nach dem so wichtigen 2:1 in der 3. Liga gegen den Halleschen FC ein paar Biere in der Kabine trinken. „Ich bin beinahe zu spät gekommen, habe gerade noch eins abbekommen“, sagt Fynn Lakenmacher mit diesem Lächeln auf den Lippen, das nach seinen ersten beiden Toren im Profifußball sein ständiger Begleiter blieb.

Also rackerte er weiter unermüdlich – und wurde gegen Halle belohnt. Ein simpler Doppelpass mit Kianz Froese führte zur frühen TSV-Führung. „Den habe ich relativ eiskalt ins kurze Eck geschossen“, sagt der Torschütze. Der anschließende Jubel fiel vergleichsweise unspektakulär aus: Ein kurzer Sprung in die Luft, geballte Fäuste, das war’s. „Darüber habe ich mir, ehrlich gesagt, nicht so viele Gedanken gemacht. Vielleicht mache ich das, wenn es jetzt öfters klappt, aber erst mal freue ich mich, dass ich überhaupt getroffen und wir gewonnen haben.“

Das nächste Ziel? "Drei Punkte in Zwickau"

Zehn Minuten später waren es immerhin schon zwei ausgestreckte Zeigefinger. Kurz zuvor hatte er einen katastrophalen HFC-Fehlpass abgefangen und war – in Begleitung von drei Mitspielern – auf das Tor zugestürmt. „Ich hätte mir wahrscheinlich was anhören dürfen, wenn ich den nicht gemacht hätte“, sagt Lakenmacher. Er blieb zum zweiten Mal an diesem Nachmittag cool und lag nach dem Abpfiff – wie viele seiner Mitspieler – platt und ausgepumpt auf dem Rasen. „Ich musste erst einmal tief Luft holen, weil das Spiel dann doch intensiver war als gedacht.“ Dass er noch einmal die Position wechselt, glaubt der 21-Jährige nicht: „Ich glaube, dass ich die richtige gefunden habe.“

Der Spielball findet im Übrigen keinen Ehrenplatz im Zuhause in Hannover. „Vielleicht nach einem Hattrick“, sagt Lakenmacher beinahe spitzbübisch. Viel wichtiger seien, na klar, die drei Punkte gewesen, „gerade in der Phase und den Ergebnissen der Konkurrenz“.

Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt sieben Punkte. Dort steht der FSV Zwickau, bei denen die Havelser am Samstag zum Nachholspiel zu Gast sind. Auf die Frage nach den Zielen wird Lakenmacher förmlich, sagt aber selbstbewusst: „Ich will mich schon im Profifußball etablieren. Und kurzfristig drei Punkte in Zwickau holen und im besten Fall mit Toren nachlegen.“ In diesem Fall müssten ihm seine Teamkollegen wohl wieder zumindest ein Bier aufheben.