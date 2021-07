Nicht genügend Spieler: Auswärtsspiel des TSV Havelse in Duisburg wird verlegt

Das Gesundheitsamt Duisburg schickte das gesamte Team – ausgenommen genesene und vollständig geimpfte Spieler – in Quarantäne. Seither trainiert die Truppe über Zoom-Meetings, eine kleine Gruppe, die nicht in Quarantäne ist, übt individuell. Deshalb hatte der MSV auf eine Absage des Spiels gepocht. Der DFB hat nun im Sinne der Duisburger entschieden.

Schlechte Nachrichten für den TSV Havelse: Das Spiel am Freitag (19 Uhr) beim MSV Duisburg wird abgesagt. Das gab der DFB am Montagabend bekannt. Bei den Meiderichern gab es bei den vorgeschriebenen Corona-Testungen vor dem Auftakt in Osnabrück drei positive Fälle. Bei den folgenden PCR-Testungen gab es ein weiteres positives Ergebnis.

Der TSV überlegt nun, ein weiteres Testspiel am Wochenende zu organisieren. Das könnte allerdings schwierig werden, weil potenzielle Gegner entweder im Spielbetrieb sind oder bereits Testspiele organisiert haben. "Es wäre für uns deutlich besser gewesen, am Freitag in Duisburg zu spielen, um einfach im Rhythmus bleiben zu können", so Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Havelser.

Immerhin: Durch die frühe Entscheidung des DFB spart sich der TSV die Reisekosten am Spieltag. "So können wir in diese Richtung immerhin planen", sagt Limbach.