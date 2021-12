Quindt rettet das Remis: TSV Havelse holt Punkt beim VfL Osnabrück

Als in der vierten Minute der Nachspielzeit auch der Kopfball des Osnabrückers Timo Beermann knapp am langen Pfosten vorbeirauschte, hatten es die Havelser geschafft. Ein paar Sekunden später war Schluss, das 0:0 perfekt. Ein Punkt für den TSV Havelse, den sich der Drittliga-Aufsteiger beim Zweitliga Absteiger VfL Osnabrück mit viel Kampf und unermüdlichem Einsatz verdient hatte. Und mit dem der TSV viel besser leben kann als die Gastgeber, die durch das Remis den Sprung auf Platz drei der 3. Liga verpassten.

Eingenommen haben die Havelser die Festung Bremer Brücke zwar nicht, und doch fühlt sich das 0:0 wie ein Sieg an. Von der ihr zugedachten Rolle des Punktelieferanten war das Team von Trainer Rüdiger Ziehl jedenfalls weit entfernt. Dass die Mittel des Tabellenletzten in einigen Bereichen begrenzt sind, war auch in Osnabrück nicht zu übersehen. Den Havelsern gelang es kaum, den Ball länger in den eigenen Reihen zu halten, und auch die Nadelstiche im Angriff waren für die Gastgeber in den meisten Fällen nicht mehr als ein kleiner Piks ohne große Wirkung. Das Spiel des Aufsteigers lebt von der Leidenschaft, und mit ihr können die Havelser so manches Defizit ausgleichen.