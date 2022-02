"Werden Idee haben": Havelse nimmt in Dortmund dritten Sieg am Stück ins Visier

Man stelle sich einmal vor, der TSV Havelse würde sportlich den Klassenerhalt in der 3. Liga packen – und müsste aufgrund einer fehlenden Lizenz zurück in die Regionalliga. Nein, das wird es beim Fußballverein Nummer zwei in der Region Hannover nicht geben. Am Freitag sind die letzten Unterlagen rechtzeitig beim Wirtschaftsprüfer eingegangen, die Lizenz wird bis zum 1. März beim DFB beantragt. Trainer Rüdiger Ziehl und seine Elf können ihre Aufholjagd also am Samstag (14 Uhr) bei Dortmund II fortsetzen.

Anzeige

Die Momentaufnahme sah nie besser aus als in der Woche vor dem 26. Spieltag: Nach dem 1:0 bei Türkgücü München und dem höchsten Saisonsieg jüngst gegen Meppen (3:0) stehen die Garbsener erst zum zweiten Mal in dieser Spielzeit nicht auf dem letzten Platz. Viel wichtiger ist Ziehl aber: Sie haben den Rückstand auf das rettende Ufer entscheidend verkürzt. Der hatte nach dem schlechtesten Saisonstart aller Zeiten in der eingleisigen 3. Liga zwischenzeitlich ja durchgehend acht bis neun Punkte betragen.