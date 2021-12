Unglücklicher Knockout: TSV Havelse unterliegt Waldhof Mannheim mit 1:2

Nach den ersten 45 Minuten war es schwer, von einer verdienten Führung der Gäste zu sprechen. Vor und nach dem 1:0 ließen sich die Mannheimer tief fallen, überließ ihren Gastgebern das Feld und schalteten bei Ballgewinn schnell um.

So wie beim 1:0 nach gerade einmal fünf Minuten, als der Matchplan von Trainer Patrick Glöckner früh aufging. Einen langen Ball an die Strafraumkante schottete Marc Schnatterer ab, legte auf Dominik Martinvoc und der wiederum auf die entblößte linke Abwehrseite ab. Der von Leon Damer aus den Augen verlorene Marcel Gostly behielt allein vor TSV-Keeper Norman Quindt die Ruhe.

Königsmann klärt zur Ecke

Die Führung spielte Glöckner und Waldhof in die Karten und dennoch war die Teilnahmslosigkeit ein gefährliches Spiel. So flog ein Damer-Freistoß aus dem linken Halbfeld an Freund und Feind vorbei in Richtung langes Eck – der gebürtige Hannoveraner im Mannheimer Tor, Timo Königsmann, klärte den Ball gerade noch zur Ecke (19. Minute). Und bei Noah Plumes scharfer Hereingabe haben die Gäste Glück, dass sich in der Mitte kein Abnehmer findet (29.).

Die Mannheimer wurden selbst nicht mehr gefährlich – und wurden unmittelbar nach Wiederanpfiff dann doch kalt erwischt. Einen Damer-Freistoß aus dem rechten Halbfeld verlängerte Fynn Lakenmacher an den zweiten Pfosten, von wo aus Tobias Fölster den Ball querlegte und Plume nur noch einzuschieben brauchte (47.). Der Ausgleich wiederum war nicht zuletzt aufgrund der Mannheimer Teilnahmslosigkeit nicht unverdient.