Lizenz für die 3. Liga: Schlussoffensive des TSV Havelse für Woche der Wahrheit

Zwei Tage später, am Mittwochnachmittag, geht es dann in einer Videokonferenz mit den anderen 21 Vereinen der Regionalliga Nord darum, wann und wie der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Entscheidend für die Planungen wird sein, was in den Gesprächen der Bundesregierung mit den Ministerpräsidenten, die am selben Tag stattfinden, beschlossen wird.

Es ist nicht zu hoch gegriffen zu behaupten, dass in der kommenden Woche beim TSV Havelse die Weichen für die sportliche Zukunft gestellt werden. Bis Montag, 17 Uhr, muss der Tabellenführer der Südstaffel der Regionalliga Nord die Lizenzunterlagen für die 3. Liga beantragen – wenn die Havelser denn wollen und können.

Die Schlussoffensive der Havelser hat es in sich. In den vergangenen Tagen ist es beim Viertligisten „etwas hektisch zugegangen“, sagt Trainer Jan Zimmermann, der beim Regionalliga-Spitzenreiter auch Sportlicher Leiter ist. Die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ein Antrag auf die Drittligalizenz auch Erfolg hat, ist für einen kleineren Verein wie den TSV Havelse eine Mammutaufgabe. „Das könnte eine Punktlandung werden. Wir haben in dieser Woche noch einmal ganz schön herumgewirbelt, um das alles zu schaffen“, sagt Zimmermann.

Coach Jan Zimmermann ist guter Dinge

Zu den Bedingungen für Heimspiele in der 3. Liga gehört auch ein Stadion mit der Kapazität von mindestens 10 000 Plätzen. Da im Havelser Wilhelm-Langrehr-Stadion lediglich 3500 Zuschauer Platz finden, müsste die TSV-Mannschaft umziehen. Ein möglicher Spielort wäre die HDI-Arena des Zweitligisten Hannover 96. Ob der TSV Havelse in der Lage ist, die geforderte wirtschaftliche und organisatorisch-technische Leistungsfähigkeit für die 3. Liga gegenüber dem DFB nachzuweisen, ist auch kurz vor Toreschluss noch nicht sicher. „Ich bin aber guter Dinge, dass es klappt“, sagt der TSV-Coach.

Ob die Havelser überhaupt die Gelegenheit bekommen werden, mit einem Aufstieg auch die sportlichen Voraussetzungen für die 3. Liga zu erfüllen, könnte sich am kommenden Mittwoch beim virtuellen Treffen der Regionalligisten und dem Norddeutschen Fußball-Verband entscheiden. „Wir hoffen auf eine klare Vorstellung, wann und wie es weitergehen soll“, sagt Zimmermann.

Sollte es von der Politik grünes Licht für die zeitnahe Fortsetzung der seit Anfang November unterbrochenen Saison geben, sei auch ein schneller Restart möglich. Die Havelser haben, wie fast alle Regionalliga-Teams, von der Ausnahmeregel Gebrauch gemacht und unter strengen Auflagen in den vergangenen Wochen trainiert. „Wir brauchen keine zwei Wochen Vorbereitungszeit. Wenn man uns am Dienstag sagt, dass es am Sonntag los geht – kein Problem“, sagt Zimmermann.