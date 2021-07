Entwarnung nach MRT: Keine Knieverletzung bei Havelses Linus Meyer

Der Neu-Drittligist überlegt nun, ein weiteres Testspiel am Wochenende zu organisieren. Das könnte allerdings schwierig werden, weil potenzielle Gegner entweder im Spielbetrieb sind oder bereits Testspiele organisiert haben. Immerhin: Durch die frühe Entscheidung des DFB spart sich der TSV die Reisekosten am Spieltag. „So können wir in diese Richtung wenigstens planen und sparen uns die Kosten“, sagt Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Garbsener.

Um 11 Uhr hatte Havelses Coach Rüdiger Ziehl am Montag seine Spieler zum Wochentrainingsauftakt für das Spiel am Freitag (19 Uhr) in Duisburg gebeten. Sieben Stunden später gab es die enttäuschende Nachricht für das Team: Die Partie beim MSV wird nicht stattfinden.

Viel Schweiß, aber auch Spaß: So lief der Start in die Vorbereitung bei den Recken

Trainer Rüdiger Ziehl hat nach dem 0:1 gegen Saarbrücken am Samstag nun mehr Zeit, um an weiteren Schrauben zu drehen. Speziell geht es um die Konsequenz und Genauigkeit. „Da waren wir noch nicht so gefährlich, wie wir es sein könnten“, sagt Ziehl. Am 14. August (14 Uhr) gibt es die Chance auf eine Steigerung gegen den 1. FC Magdeburg.

Dort wird dann wohl auch wieder Linus Meyer zur Verfügung stehen. Der Offensivmann hatte sich gegen Saarbrücken am Knie verletzt und musste zur Pause ausgewechselt werden. Am Montag folgte die MRT. Ziehl: „Es ist zum Glück keine größere Verletzung.“ Ein Einsatz am Freitag wäre wohl nicht drin gewesen, gegen Magdeburg plant Ziehl aber wieder mit Meyer, der in den Testspielen seine Torgefahr aufblitzen ließ.