Zufriedener Neu-Coach Ziehl: Mannschaft des TSV Havelse "hat den Namen verdient"

"Nirgends so gesehen": Bei 96 könnten in der Stammelf die Linksfüße dominieren

Für das zweite Testspiel der Vorbereitung gegen das Team aus der Regionalliga West waren am Donnerstag etwas mehr als 100 Tickets für 10 (Sitzplatz) und 5 Euro (Stehplatz) verkauft. Alle Karten, die am Freitag zwischen 15.30 und 18 Uhr in der Geschäftsstelle am Stadion nicht verkauft werden, liegen am Spieltag an der Tageskasse.

Dass diese 90 Minuten vor dem Anpfiff öffnen kann, wurde am Donnerstag mit der Polizei geklärt. Der Check-In erfolgt über die Luca-App.