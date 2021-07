Ersatz gefunden: TSV Havelse testet am Samstag gegen den VfB Oldenburg

Nach dem abgesagten Drittligaspiel des TSV Havelse gegen den MSV Duisburg - die Zebras sind nach vier Corona-Fällen in Quarantäne - am Freitag hat der Klub jetzt einen Ersatzplan. Am Samstag (14 Uhr) empfängt das Team von Trainer Rüdiger Ziehl den Regionalligisten VfB Oldenburg im Wilhelm-Langrehr-Stadion in Havelse zum Testspiel. "Es ist wichtig, dass wir im Rhythmus bleiben", so Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Havelser.

Anzeige

Der TSV lässt am Samstag bis zu 500 Zuschauer rein. Einen Vorverkauf wird es aufgrund der Kurzfristigkeit nicht geben. Stattdessen können Interessierte ihr Ticket direkt am Stadion kaufen. Genau Preise stehen noch nicht fest.