Noch ohne Zuschauer: Havelse bittet zum ersten Test, der RSE ist zu Gast

Erster Test am Dienstag (18.45 Uhr) für Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse: Der SV Ramlingen/Ehlershausen kommt ins Wilhelm-Langrehr-Stadion. „Ramlingen ist ein exzellenter Oberligist“, weiß Matthias Limbach, Sportlicher Leiter der Havelser. Es wird ohne Zuschauer gespielt.

Vorm Start in die neue Saison in der 3. Liga am 24. Juli (14 Uhr) zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken bestreitet der von Rüdiger Ziehl trainierte TSV noch zwei weitere Tests. Am Samstag (14 Uhr) kommt Regionalligist Rot-Weiß Ahlen (bis zu 500 Zuschauer können dabei sein) – und am 17. Juli geht’s gegen „einen Drittligisten oder Top-Regionalligisten“, so Limbach.