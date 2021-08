"Jetzt ist es wirklich so weit": Havelses Fans fiebern Duisburg-Spiel entgegen

Holm Schwinger ist etwas angespannt. Am Sonntag (13 Uhr) fährt der TSV Havelse nicht nur zum Spiel nach Duisburg. Mit dem Team kommen auch knapp 100 Fans mit zum MSV in die Schauinsland-Reisen-Arena. Schwinger, der seit einigen Wochen offiziell der TSV-Fanbeauftragte ist, freut sich auf die erste Havelser Auswärtsfahrt in dieser Drittligasaison: „Nach dem Hinspiel in der Aufstiegsrelegation in Schweinfurt hatten wir schon gescherzt, wie geil es wäre, auswärts in Stadien in Kaiserslautern, Magdeburg oder Duisburg dabei zu sein. Jetzt ist es wirklich so weit.“

Die Partie hat für die Fans und Schwinger einen besonderen Stellenwert. In der Saison 1990/91 spielte der Klub zuletzt im Profigeschäft. Damals ging es für den Aufsteiger mit Kulttrainer Volker Finke sofort wieder runter. „Jetzt sind wir wieder da und genießen die Spiele“, so Schwinger.