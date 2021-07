"Hängt alles vom Gesundheitsamt ab": Havelse hofft auf Fans zum Saisonstart gegen Saarbrücken

Am Samstag (14 Uhr) in einer Woche geht für den TSV Havelse gegen Saarbrücken das Abenteuer 3. Liga los. Unklar ist noch, ob der Aufsteiger überhaupt Zuschauer empfangen darf. „Es hängt alles vom Gesundheitsamt ab“, sagt Matthias Limbach, Sportlicher Leiter des TSV. Der Antrag liegt vor. In den kommenden Tagen wird eine Entscheidung erwartet. Limbach: „Wir hoffen natürlich sehr drauf, dass wir unsere Fans in der HDI-Arena empfangen können.“ Er rechnet mit etwa 1000 Ha­vel­ser Fans. Hinzu kommen Gäste-Fans. „Wir freuen uns natürlich auch, wenn viele neugierige Hannoveraner vorbeischauen“, so Limbach.

Klar ist schon jetzt: Der TSV darf in der HDI-Arena von Hannover 96 nur Sitzplätze anbieten. Die regulären Karten kosten 14 bis 29 Euro. Für Kinder gibt es ermäßigte Preise. Ein wichtiges Thema ist der Dauerkartenverkauf. Bisher wurden noch keine Tickets angeboten. Zweitligist 96 hat bereits entschieden, erst mal keine Dauerkarten zu verkaufen. Das wollen die Havelser anders machen. „Wir wollen Dauerkarten anbieten, wenn wir die Freigabe vom Gesundheitsamt bekommen“, sagt Limbach. Vor dem ersten Spiel wird es Klarheit geben.