Profis, Trainer, Etat, Ausgliederung: So plant der TSV Havelse den Sprung in die 3. Liga

Warum hat sich der TSV Havelse dazu entschieden? „Mit dieser Mannschaft“, sagt Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Trainer in Personalunion, „können wir bis zum Ende um den Titel mitspielen.“ Jetzt sind auch abseits des Rasens die Voraussetzungen dafür geschaffen. Anzeige Wie gut sind die sportlichen Voraussetzungen wirklich? So gut wie lange nicht – wäre da nicht die coronabedingte Zwangspause. Die Havelser standen in der Liga letztmals am 25. Oktober auf dem Platz (3:0 gegen den HSC). Am Montag treffen sich die 22 Vereine zu einer Videokonferenz, um das weitere Vorgehen zu besprechen. Ausgang? Offen. „Ich bin davon überzeugt, dass es einen sportlichen Wettkampf gibt“, sagt Zimmermann. „Dafür haben wir genug Zeit. Wir nehmen jeden Modus, der da kommt.“

Würde der Meister direkt aufsteigen? Nein. Der Nordmeister spielt Ende Mai gegen den Bayern-Meister in zwei Relegationsspielen um einen Platz in Liga drei. Genau diese Termine zwängen die Liga in ein enges Zeitfenster. Wie würde sich das Gesicht der Mannschaft verändern? Kaum, das Gerüst steht. „Ich glaube, wir haben zuletzt mit vielen Vertragsverlängerungen dokumentiert, dass wir von dieser Mannschaft absolut überzeugt sind. Wir würden mit Sicherheit nicht alles über den Haufen werfen, was wir uns in den letzten zwei Jahren aufgebaut haben“, sagt Zimmermann. „Klar ist natürlich auch, dass wir sportlich konkurrenzfähig sein wollen und dafür den einen oder anderen Spieler extern dazu holen wollen.“

Würde es im Aufstiegsfall nur noch Profis geben? Auch, aber nicht nur. Es wird auch in Zukunft Spieler geben, die paralell ihrem bisherigen Beruf nachgehen. Bleibt Zimmermann überhaupt? Der 41-Jährige ist noch bis zum 30. Juni dieses Jahres an den TSV gebunden, eine Baustelle ist das für den starken Mann in Havelse aber nicht. „Grundsätzlich bleibe ich“, sagt Zimmermann, seit dem 10. Dezember 2018 beim TSV. „Ich glaube, wir haben ein großes Vertrauen, unabhängig von irgendeiner Vertragslaufzeit. Die handelnden Personen kennen meine Situation, sind immer involviert gewesen in die ganzen letzten Anfragen und Angebote, die ich hatte. Die wissen aber auch, wie gern ich in Havelse bin und wie genau ich abwäge.“ Also ist sein Verbleib nicht vom Drittligaaufstieg abhängig? „Nein, auf gar keinen Fall.“