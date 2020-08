Trumpfkarte Teamgeist, aber: Deniz Cicek wird zu Havelses Unterschiedsspieler

Man musste schon genau hinschauen, um den besten Spieler des Finals da unten auf dem Rasen in der roten Jubeltraube zu erkennen. Ausgelassen feierten die Spieler des Regionalligisten TSV Havelse ihren 4:1-Triumph gegen den BSV SW Rehden im Endspiel des Niedersachsenpokals, an dem Deniz Cicek großen Anteil hatte.

Auf dem Platz ließ er seinen Worten auch Taten folgen und führte eine an diesem Tag überragende Havelser Mannschaft zum Erfolg. „Als einer der Führungsspieler im Team bin ich mit dem Willen, das Spiel unbedingt gewinnen zu wollen, vorangegangen. Der Schlüssel zum Erfolg war der unbedingte Siegeswille von jedem Einzelnen aus der Mannschaft. Jeder hat den Plan, den wir hatten, zu einhundert Prozent umgesetzt. „Wir waren füreinander da“, sagte Cicek.

"Worte reichen bei so einem Spiel nicht"

Tatsächlich war jeder Havelser Spieler in der Elf von Trainer Jan Zimmermann sofort zur Stelle, wenn es darum ging, einen Fehler des Mitspielers auszubügeln. Was auch immer Gegner Rehden versuchte, die Garbsener waren den Gastgebern in allen Belangen überlegen. „Worte reichen bei so einem Spiel nicht. Ich habe heute versucht, das mit den Jungs zu leben. Das war meine Motivation, um diese Leistung abzurufen und der Mannschaft zu helfen“, sagt Cicek.