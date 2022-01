Corona-Alarm beim TSV Havelse: Spiel gegen Wehen Wiesbaden nicht gefährdet

Früher oder später wird es wohl jeden erwischen. Vier Verdachtsfälle in Form eines positiven Corona-Schnelltests vom Vortag haben sich am Dienstagmittag bestätigt, nun hat auch der TSV Havelse vier Corona-Fälle zu beklagen.

Das Training am Montag hatte der Drittligist vorsorglich abgesagt, die Einheit am Dienstag von 11 auf 13.15 Uhr verschoben. Vier Personen fehlten dabei. Die Betroffenen hätten sich umgehend in häusliche Isolation begeben, sie seien allesamt Impfdurchbrüche, sagt TSV-Manager Matthias Limbach: "Ihnen geht es gut." Sie hätten, wenn überhaupt, nur leichte Symptome.