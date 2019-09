"Müssen defensiv noch konsequenter sein": TSV Havelse besiegt Hamburger SV II 

„Es fühlt sich gut an, das Vertrauen des Trainers zu erhalten“, so der Defensivspezialist, der kurz vor Ende der Wechselfrist von Hannover 96 nach Garbsen gewechselt ist. Inklusive Nachspielzeit durfte Rufidis 13 Minuten mithelfen, das 3:2 (2:1) über den Hamburger SV II zu sichern. „Das war ein sehr wichtiger Sieg. Jetzt sind wir oben in der Tabelle wieder dabei“, sagte Rufidis.

Allerdings kamen nach dem Tor die Hamburger besser ins Spiel. Unter den Augen von HSV-Profitrainer Dieter Hecking und 621 weiteren Zuschauern glich Julian Ulbricht mit einem Flachschuss aus – er stand dabei unbedrängt im Havelser Strafraum (26. Minute). Damit bewies der Unterbau der Hamburger eine besondere Effizienz – es war der erste Torschuss, der gleich im Ziel einschlug.

Jaeschke folgt der "Anweisung"

Doch auch die Havelser waren im Ausnutzen ihrer Möglichkeiten in der ersten Hälfte nicht viel schlechter. Nachdem HSV-Torwart Kevin Sören Harr weit aus seinem Tor herauskam, vertändelten seine Vorderleute den Ball. Havelses Top-Torjäger Yannik Jaeschke kam an das Spielgerät, spielte noch einen Abwehrspieler aus. Nach diversen „Schieß“-Rufen von der Ersatzbank und der Tribüne zog Jaeschke aus etwa 25 Metern ab. Der Ball flog im Bogen über den zurückeilenden Harr hinweg in die Maschen (36.). Jaeschke traf damit bereits im vierten Spiel in Folge.