Nanu?! Havelse heißt Gäste "herzlich willkommen im Niedersachsenstadion"

Nanu, was ist das denn? Kurz nach dem Abpfiff des Havelser Spiels in der 3. Liga gegen den MSV Duisburg (0:1) stand da für wenige Sekunden „Herzlich willkommen im Niedersachsenstadion“ auf der Anzeigetafel.

Dabei heißt die Arena am Maschsee doch seit 2002 offiziell nicht mehr so, weil 96 als Eigner die Namensrechte erst an Finanzdienstleister AWD und später 2013 an Versicherer HDI verkaufte.