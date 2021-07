Noten für den Neuling: So waren die Spieler des TSV Havelse beim Auftakt in Form

Eine couragierte Leistung war es, die der TSV Havelse beim Start ins Abenteuer 3. Liga abgeliefert hat. Allerdings mangelte es der Mannschaft von Trainer Rüdiger Ziehl speziell in der ersten Halbzeit an der nötigen Durchschlagskraft, um Gefahr zu erzeugen. So unterlag der Aufsteiger dem 1. FC Saarbrücken am Ende vor 2230 Zuschauern in der HDI-Arena durchaus verdient mit 0:1 (0:1).

Wie die Spieler des Aufsteigers beim Saisonauftakt gegen den letztjährigen Tabellenfünften im Einzelnen - vom Torwart bis zu den Einwechselspielern - in Form waren, lest ihr in unserer Einzelkritik.