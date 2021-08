Mit mehr Mut und Meyer: TSV Havelse will Magdeburgern Spielfreude nehmen

Nach zwei Niederlagen und null Toren will der TSV Havelse endlich in der 3. Liga ankommen. An diesem Samstag (14 Uhr) empfängt der Aufsteiger den 1. FC Magdeburg. Das Team von Trainer Christian Titz fährt mit ordentlich Selbstvertrauen zum Duell in der HDI-Arena. In der Liga gab es in Mannheim (2:0) und ge­gen den SC Freiburg II (0:0) noch kein Gegentor. Zudem stellte Magdeburg beim knappen 2:3 im DFB-Pokal gegen Zweitligist St. Pauli einen Rekord auf: 45 Torschüsse auf den gegnerischen Kasten. Seit Aufzeichnung der Daten hat kein Team mehr geschafft.

Anzeige

Allerdings bangt Trainer Titz um seine komplette Innenverteidigung. Kapitän Tobias Müller fehlt wegen einer Innenbandzerrung, Alexander Bittroff plagen Rückenbeschwerden. „Das ist für sie natürlich eine ge­wis­se Schwächung“, sagt Havelses Trainer Rüdiger Ziehl, „aber sie haben eine sehr gute Breite im Kader.“