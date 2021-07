Fahnen, Fans, Karten, Kosten: Alle Infos zu Havelses Heimspielen in der HDI-Arena

Die Nordkurve ist für die Fans des TSV Havelse tabu, sie nehmen bei den Heimspielen ihres Klubs künftig auf der Osttribüne Platz - erstmals am Samstag gegen Saarbrücken. Der Vorverkauf beim Neu-Drittligisten hat begonnen, und alles, was es über die Partien in der HDI-Arena zu wissen gibt, erfahrt ihr hier.