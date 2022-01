Auch weil Norman Quindt allen zeigt, wie gut er ist: Havelses Hoffnung lebt!

Am Sonntag gegen 14 Uhr machte der Manager des TSV Havelse Mittagspause. Auf einer Skihütte im Zillertal. Matthias Limbach hatte sich das schöne Wochenende gemeinsam mit dem Teammanager verdient. Seine Mannschaft hatte als Tabellenletzter der 3. Liga am Samstag in München bei Türkgücü 1:0 gewonnen und nachher gefeiert, als hätte Havelse das ehrwürdige Olympiastadion erobert. Anzeige „Das fühlt sich auch heute noch so an“, sagte Limbach glücklich. Denn plötzlich ist der Berg Richtung Klassenerhalt für den kleinsten Klub im deutschen Profifußball gar nicht mehr so aussichtslos hoch.

Limbach kam nach den Aufregungen der englischen Woche im Zillertal auch emotional runter. „Das war aufregend“, sagte er. Starker Punkt bei Spitzenreiter Magdeburg, schwaches 0:1 zu Hause gegen Wiesbaden, olympisches Punktegold in München. Der Goldjunge im Havelser Team kommt aus Hameln.

So, wie Norman Quindt die gefährlichen Türkgücü-Chancen abfing, kann ein Team fast nicht verlieren. Bei drei Paraden wunderte sich auch Limbach: „Die musst du nicht halten.“ Quindt muss, weil er weiß, dass die letzten Havelser Chancen zu­meist von seiner Leistung abhängen. Und die entsprach in München einer glatten Note eins. Quindt zeigt erneut, wie gut er ist Nicht zum ersten Mal übrigens, dass der Mitarbeiter eines Dienstleisters, der auch Security-Dienste anbietet, Havelse Punkte rettet. „Er fokussiert sich extrem, er schaut nicht auf die Tabelle“, weiß Limbach, „er will allen zeigen, wie gut er ist, nachdem er es bei Hannover 96 nicht geschafft hat.“ Was auch an seiner Körperlänge lag. Mit 1,84 Metern fehlen ihm drei Handlängen vom Scheitel bis zur Latte. Aber der Blondschopf machte sein Defizit in München mit Reaktionsvermögen, Tempo und Gewandtheit wett. In der vierten Minute rettet er mit dem Fuß gegen Albion Vrezeni. Kurz darauf reagierte Quindt blitzschnell gegen Sercan Sararer (17.). Paterson Chato war der Nächste, der scheiterte (39.). Vrenezi, Sararer, Chato – alles Spieler, die mal bei Fortuna Düsseldorf, Jahn Regensburg oder Bayer Leverkusen hoch gespielt haben. Dort will auch Quindt hin.

Norman Quindt hält in München, was zu halten ist - hier scheitert Sercan Sararer an Havelses Torhüter. © IMAGO/foto2press