Zwei-Jahres-Verträge für Ilir Qela und Nikos Elfert: TSV Havelse setzt weiter auf die eigene Jugend 

Qela und Elfert mit starker Saison bei der U19

Qela, der in der Saison 2019/20 satte neun Treffer für die U19 des TSV in der Regionalliga beisteuern konnte, freut sich auf den nächsten Schritt in seiner noch jungen Karriere: "Ich bin sehr stolz und dankbar darüber, dass der Verein mir die Möglichkeit und das Vertrauen zuspricht, auf diesem hohen Niveau Fußball spielen zu dürfen." Qela selbst sieht sich noch längst nicht am Ziel seiner Schaffenskraft und "will weiter daran arbeiten, die nächste Etappe in meiner persönlichen und fußballerischen Laufbahn zu erreichen."

Auch Elfert konnte sich in dieser Spielzeit schon fünfmal in die Torschützenliste eintragen. Nun folgt der große Schritt in den Herrenbereich, über den sich der 19-Jährige sehr freut. Das Talent spielt bereits seit zehn Jahren beim TSV und ist überglücklich, "jetzt endlich Teil der ersten Mannschaft zu sein". Elfert weiter: "Ich habe schon als kleines Kind gerne die Spiele im Wilhelm-Langrehr-Stadion verfolgt. Daher bin ich sehr dankbar, dass mir die Möglichkeit angeboten wurde, selber Teil des Teams zu sein. Ich möchte diese Chance unbedingt nutzen."