"Wir brauchen eine Super-Rückrunde": Havelse-Trainer Rüdiger Ziehl im Interview

Zum Jahresabschluss gab’s in Saarbrücken ein 2:2 – ein Erfolg oder doch zu wenig in der aktuellen Lage? Anzeige Klar, mit Blick auf die Tabelle ist das vielleicht zu wenig. Wir haben aber eine richtig gute Leistung gegen einen Aufstiegsanwärter gezeigt. Wenn man das Ergebnis für sich betrachtet, ist so ein Unentschieden in Saarbrücken sehr gut. Was ich ärgerlicher finde, ist, dass wir in der Nachspielzeit einen klaren Elfmeter nicht bekommen. Das ist bitter.

Dass solche Entscheidungen eher selten für Havelse ausgelegt werden, zieht sich durch die Saison ...

Das macht natürlich kein Schiedsrichter bewusst oder absichtlich. Aber ich gehe fest davon aus, dass es bei derselben Situation auf der anderen Seite Elfmeter für Saarbrücken gibt. Es ist einfacher, das fürs Heimteam zu pfeifen als für den großen Außenseiter. Wir sind zumindest nicht bevorzugt worden. Das mögen Kleinigkeiten sein, aber es summiert sich. Vor allem, weil wir natürlich zu wenig Punkte haben. Ihr Fazit zur bisherigen Saison? Wir können die Tabelle lesen und wissen, dass wir für den Klassenerhalt eine Superrückrunde spielen müssen. Aber die Entwicklung der Mannschaft ist richtig gut. Da muss man nur mal Hin- und Rückspiel gegen Saarbrücken vergleichen. Das ist ein ganz anderes Auftreten. Wir kommen gut vor das Tor, verteidigen hinten viel besser. Wir merken mittlerweile in jedem Spiel, dass wir mithalten können, dass wir punkten oder sogar gewinnen können. Deshalb ist die Stimmung auch nicht so, wie man von außen betrachtet vermuten könnte. Die Moral ist in jedem Spiel gut. Klar hätte ich mir ein paar Punkte mehr ge­wünscht, aber das wäre ja absolut möglich gewesen.

"Fynn Lakenmacher hatte keiner auf dem Schirm" Gibt es im Team einen Gewinner der Hinrunde? Es gibt viele wichtige Spieler für uns. So einer wie Kianz Froese tut uns richtig gut. Er hat aber schon vorher 3. Liga gespielt und die Rolle übernommen, wie wir es er­war­tet hatten. Fynn Lakenmacher hatte keiner auf dem Schirm. Fynn hat aber vor allem in den vergangenen Wo­chen eine explosionsartige Entwicklung genommen. Er hat in den zwei Jahren zuvor vielleicht 120 Minuten gespielt, jetzt macht er jedes Spiel und gegen Saarbrücken zwei Tore. Er macht vorne Bälle fest, trifft immer bessere Entscheidungen. Er ist definitiv ein Gewinner der Hinrunde. Was fehlt dem Team noch? Die Balance stimmt schon, daran müssen wir weiterarbeiten. Für noch mehr Ab­ge­zockt­heit vor dem Tor, noch mehr Klarheit in den Aktionen im eigenen Sechzehner. Und dann müssen wir es schaffen, die Spiele, die eng sind, auch zu gewinnen.

