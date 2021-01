"Mit viel Mut und Fantasie": TSV Havelse prüft Lizenzantrag für die 3. Liga

Mehr als Training ist für den TSV Havelse zurzeit nicht drin. Die Corona-Zwangspause lässt Spiele, gleich welcher Art, bereits seit fast drei Monaten nicht zu, am 25. Oktober ging es für die Mannschaft von Trainer Jan Zimmermann beim 3:0-Erfolg gegen den HSC zum letzten Mal um Punkte.

Untätig war der Regionalliga-Spitzenreiter in dieser Zeit jedoch nicht. Gleich mit einem halben Dutzend Spielern verlängerte der Klub den Vertrag, zuletzt unterschrieb Verteidiger Niklas Teichgräber bis Juni 2022. Neben den personellen Planungen beschäftigen sich die Havelser auch in einem anderen Bereich mit der Zukunft: Sie prüfen in diesen Tagen, ob der Verein die Lizenz für die 3. Liga beantragen kann und will.