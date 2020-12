„Es dauert ein bisschen, bis ich zufrieden bin“: Havelses Trainer Jan Zimmermann im großen Interview

Hallo, Herr Zimmermann, ein bei Trainern beliebter Satz lautet: „Wir denken immer nur von Spiel zu Spiel.“ Bei gerade einmal zwölf Pflichtspielen in 2020 dürften die Kopfschmerzen bei Ihnen in diesem Jahr überschaubar gewesen sein. Anzeige Auf jeden Fall hat mir das, was am Ende dabei herausgekommen ist, noch weniger Kopfschmerzen bereitet. Es waren ja auch verschiedene Wettbewerbe und dadurch auch verschiedene Situationen. Insofern war die Vorbereitung auf jede Begegnung schon sehr intensiv. Aber natürlich hätte ich mir mehr Spiele gewünscht. Mit was für einem Gefühl blicken Sie auf das fast beendete Jahr zurück? Die Zufriedenheit überwiegt auf jeden Fall. Ich bin zufrieden mit der Einschätzung des Kaders, mit der Vorbereitung auf die Saison und auch mit einem großen Teil der Ergebnisse. Nur das Pokalaus in Drochtersen trübt das Gesamtbild ein bisschen.

Wenn's richtig läuft, macht Fußball am meisten Spaß. Wie sehr frustriert es Sie, dass ausgerechnet in einem Jahr, in dem Ihre Mannschaft gut und erfolgreich spielt, die Corona-Krise alles durcheinanderbringt? Die Saison ist ja noch nicht zu Ende, wir haben noch nichts verloren. Deshalb bin ich noch relativ entspannt. Wir sind gut dabei und können, mit Ausnahme des NFV-Pokals, unsere Ziele noch erreichen. Wir wollten in die Aufstiegsrunde, das hat geklappt. Jetzt warten wir darauf, wie es weitergeht und bereiten uns darauf vor. Unsere Ausgangsposition ist richtig gut. Wenn es wieder losgeht, wollen wir das auch ausnutzen. Und es hilft ja nicht, irgendetwas hinterherzutrauern. Und noch ein Fußball-Spruch: „Der nächste Gegner ist immer der schwerste." Gilt das auch dann, wenn man gar nicht weiß, gegen wen es wann weitergeht? Das hängt jetzt davon ab, nach welchem Modus weitergespielt wird. Wir planen so, dass irgendwann im Februar wieder Pflichtspiele stattfinden, auf die wir uns im Januar vorbereiten. Ob es dann der HSC ist oder wir mit dem Nachholspiel gegen Werder Bremen II anfangen, wird man sehen. Bei uns sind alle so selbstbewusst, dass es uns egal ist, was dann auf uns zukommt. Die Ungewissheit kann aber manchmal auch am Gemüt nagen: Sind Sie aktuell neben Ihrer Funktion als Trainer auch als Aufmunterer gefragt? Zurzeit eher nicht. Wir sind zufrieden damit, dass wir trainieren können, die Jungs kommen mit einer großen Bereitschaft zum Training. Dennoch ist das für alle eine schwierige Situation, jeder Spieler hat seine private und berufliche Situation, die nicht immer einfach und alles andere als normal ist. Der Fußball ist da ein überragender Ausgleich.

Wie groß ist die Gefahr, dass Ihr Team in der langen Pause über den Winter an Schwung und Qualität einbüßt? Die Mannschaft ist absolut fokussiert, sie hat durch den Pokalsieg in Rehden Blut geleckt. Sie ist selbstbewusst genug, um sich in der Aufstiegsrunde hohe Ziele zu stecken. Ich bin mir sicher, dass sie sehr intensiv arbeiten wird weil sie daran glaubt, dass wir dann noch richtig was erreichen können. Richtig etwas erreicht hat die Mannschaft gleich im ersten Pflichtspiel in diesem Jahr. Ende August gab es für den TSV Havelse durch den Sieg im NFV-Pokalfinale den ersten Titel der Saison. War der Erfolg in Rehden der Höhepunkt des Jahres? Oder doch der Auftritt auf der großen Bühne beim DFB-Pokalspiel gegen Mainz, auch wenn das Spiel 1:5 verloren ging? Es hätte Mainz sein können – wenn nach 55 Minuten Schluss gewesen wäre (zu diesem Zeitpunkt führte Havelse mit 1:0, d.Red.). Über Rehden sind wir nach Mainz gekommen, beide Spiele haben uns für den Punktspielstart viel Selbstvertrauen gegeben. Wir hatten in der Hinrunde richtig gute Phasen, es hat überwiegend großen Spaß gemacht.

Aktueller Regionalliga-Spitzenreiter ist zwar kein Titel, hört sich jedoch auch nicht schlecht an. Sind Ihre Erwartungen erfüllt oder sogar übertroffen worden? Wenn ich sage, dass ich zufrieden bin, dann hat auch viel gut funktioniert. Wer mich kennt, der weiß, dass es schon ein bisschen dauert, bis ich zufrieden bin. Wir sind ein homogenes, gut eingespieltes Team, was uns zu Saisonbeginn sehr geholfen hat. Zudem haben sich viele Spieler noch einmal verbessert und es geschafft, an ihre Leistungsgrenze zu kommen. Wir haben ja von Anfang an gesagt, dass wir in die Meisterrunde wollen und da auch hingehören. Das war eine deutliche Aussage, die zeigt, dass wir auch in der Aufstiegsrunde dabei sein wollen, wenn es am Ende darum geht, wer ganz vorne steht.