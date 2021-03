Ex-Havelser Jens Todt im Interview: Ohne Rucksack geht's hoch hinaus

Hallo Herr Todt, wissen Sie, was Sie mit Niklas Füllkrug und Marvin Ducksch gemeinsam haben? Anzeige Nein, das weiß ich nicht.

Sie sind genau wie die beiden Profis Siegtorschütze gegen Eintracht Braunschweig. Da wäre ich nie drauf gekommen, ich kann mich auch beim besten Willen nicht an das Tor erinnern.

Es war am 16. November 1990, beim Heimspiel im Niedersachsenstadion, der TSV Havelse hat durch Ihren Treffer mit 1:0 gewonnen. An den Sieg kann ich mich erinnern, aber nicht an mein Tor. Was schon ein bisschen komisch ist, denn allzu viele Tore habe ich in meiner Karriere ja nicht geschossen.

Es war zwar kein Derby wie die Spiele der Eintracht gegen 96, aber gab es damals auch eine besondere Rivalität zwischen Havelse und dem BTSV? Es war schon einiges los, aber eher aus einer anderen Perspektive. Aus Sicht der großen Vereine waren wir der Juniorpartner, die Kleinen, die die Großen ärgern wollten. Auf Augenhöhe hat uns da keiner wahrgenommen. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Das Spiel gegen Braunschweig war eines von insgesamt vier Spielen im Niedersachsenstadion. Sie waren damals gerade erst 20 Jahre als. Das muss doch ein überragendes Erlebnis für Sie gewesen sein, vor so einer Kulisse gegen 96, Braunschweig und Schalke zu spielen. In so einer großen Schüssel zu spielen war für mich ein Riesenerlebnis, das war eine sehr aufregende Zeit. Ich bin ja davor mit dem ASC Nienburg durch die Verbandsliga getingelt. Den TSV Havelse kannte damals kaum einer, den Aufstieg in die 2. Bundesliga hatte dem Team niemand zugetraut. Doch dann hat sich der TSV in der Aufstiegsrunde gegen Teams wie Arminia Bielefeld und den Wuppertaler SV durchgesetzt. Sie scheinen sich in der Rolle des Außenseiters sehr wohlgefühlt zu haben. Wir konnten ja nur positiv überraschen, dass wir überhaupt in der Aufstiegsrunde dabei waren, war schon ein großer Erfolg. Wir wollten zwar unbedingt in die 2. Bundesliga, konnten aber ohne Rucksack auflaufen.

Ein großes Plus des TSV Havelse war schon immer die familiäre Atmosphäre im Klub. Wie wichtig war das für Sie als jungen Spieler? Uns war allen klar, dass es nur dann funktioniert, wenn wir zusammenhalten und uns vertrauen. Diese Dorfatmosphäre im Stadion hat viel ausgemacht, da ist ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden. Wie war Ihr Verhältnis zu Trainer Volker Finke? Sehr gut, er war ja auch mein Lehrer am Gymnasium in Nienburg, ich habe sogar mein Abitur bei ihm gemacht. Er hat mich damals in der Schulmannschaft entdeckt, wir haben bis heute ein vertrauensvolles und gutes Verhältnis. Die erste und bislang auch einzige Zweitligasaison lief dann weniger erfreulich, Sie sind als Vorletzter gleich wieder abgestiegen. War das dann doch eine Nummer zu groß für den kleinen TSV? Um eine Chance auf den Klassenerhalt zu haben, hätte für uns alles perfekt laufen müssen. Zumal wir vom Etat und den Strukturen her den anderen Mannschaften sehr deutlich unterlegen waren. Leider war es für uns keine perfekte Saison, auch für mich nicht. Ich habe mir einen Bänderriss geholt und war mehrere Monate außer Gefecht gesetzt. Nach dem Abstieg sind Sie nach Freiburg gegangen, wo der in Havelse entlassene Volker Finke Trainer war. Es soll zu diesem Zeitpunkt auch ein Angebot vom FC Schalke 04 gegeben haben. Sie haben sich für Freiburg entscheiden. Warum? Ich hatte das Glück, damals einige Angebote zu haben, auch von Schalke 04 und Hannover 96. Ich habe dann aber mit 21 Jahren den Schritt zum SC Freiburg gemacht – und den habe ich bis heute nicht bereut. Ich war fünf Jahre dort und habe auch ein paar Semester studiert, allerdings keinen Abschluss gemacht. Die Zeit hat mich als Spieler und Persönlichkeit sehr geformt und war ein ganz wichtiger Abschnitt in meinem Leben.

