Auch Julius Langfeld verlängert beim TSV Havelse: "Musste nicht lange überlegen"

"Da ich mich hier sehr wohl fühle, musste ich nicht lange überlegen." Julius Langfeld hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim TSV Havelse vorzeitig und gern verlängert - um zwei Jahre bis Juni 2023. Der Tabellenführer der Südstaffel der Regionalliga Nord treibt seine Kaderplanung also weiter fleißig voran. Und Offensivmann Langfeld glaubt, "dass wir uns auch in der kommenden Spielzeit immer noch weiterentwickeln können."

Langfeld ist vor ziemlich genau zwei Jahren vom ostwestfälischen Klub SC Rot-Weiß Maaslingen zu TSV gewechselt. In der aktuellen Saison hat der 25-Jährige in allen neun Ligaspielen seine Einsatzzeit bekommen, stand allerdings nie in der Startelf. Auf zwei Treffer (in Delmenhorst sowie gegen Jeddeloh) bringt der Rechtsfuß es trotzdem.