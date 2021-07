Baustelle Kader: Havelse will noch zwei Neue holen - wie entscheidet sich Damer?

In der abgelaufenen Saison kassierte der SV Meppen mit 250 000 Euro den niedrigsten Betrag aller Drittligisten. „Wir liegen unter dieser Summe, reihen uns ganz unten ein, was die Sponsoringeinnahmen angeht“, sagt Manfred Hörnschmeyer zum zunächst auf ein Jahr befristeten Deal mit dem hannoverschen Unternehmen reifen.com, das auf den Nike-Trikots die Vivida-BKK ersetzen wird. Der Vereinsvorsitzende betont, dass der TSV eben anders sei, nicht nur bei der Kostenstruktur: „Wir suchen Partner, und diese Partnerschaft hat vom ersten Gespräch bis zur Unterschrift gepasst.“

Sie will es trotzdem genießen: Luna Thiel ist bei der U23-EM in Tallinn im Dauereinsatz

"Sie war dran": Rivkin fliegt in Wimbledon im Einzel raus, ist im Doppel aber noch dabei

Baustelle Nummer eins bleibt allerdings der Kader. Leon Damer, in den Aufstiegsspielen gegen Schweinfurt einer der besten Havelser, ist seit dem 1. Juli vereinslos. Der 21-jährige Mittelfeldflitzer fühlt sich nach eigenen Aussagen „bereit für den nächsten Schritt“. Gespräche mit Ex-Trainer Jan Zimmermann soll es schon gegeben haben, 96 scheint allerdings nicht die einzige Option in der 2. Liga für den gebürtigen Garbsener zu sein.

Damer schließt weiteres Jahr in Havelse nicht aus

„Die Gespräche laufen, und ich möchte natürlich so schnell wie möglich eine Entscheidung haben“, sagt Damer. Ist es ausgeschlossen, dass er ein Jahr in Havelse dranhängt? „Ausgeschlossen ist nichts.“

Damer hat kurioserweise dieselbe Beraterfirma wie Nils Piwernetz (21), der bei der Reserve des 1. FC Nürnberg keinen neuen Vertrag erhalten hatte und beim 4:0 im ersten Test gegen Ramlingen eine Halbzeit lang vorspielen durfte. „Das müssen wir noch diskutieren“, sagt der auf die Personalie angesprochene Rüdiger Ziehl.

Der neue TSV-Trainer und der Sportliche Leiter, Matthias Limbach, suchen noch einen Mann für die Zentrale und einen Backup für Niklas Teichgräber auf der linken Außenbahn. Das Profil: „Spieler, die jung sind, deutsch sind, da gucken wir nach Ausleihen von Zweitligisten, wo der Verein Teile des Gehalts übernimmt. Mehr gibt unser Budget einfach nicht her“, sagt Ziehl, der seit Mittwoch in den frühen Morgenstunden am Telefonieren ist. „Ich bin guter Dinge, dass am Donnerstag jemand beim Training dabei ist.“