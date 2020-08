Den DFB-Pokal im Blick: Der TSV Havelse kämpft gegen Rehden um den Niedersachsenpokal

Ein Schritt noch. Ein einziger bis zu den prall gefüllten Geldtöpfen. Regionalligist TSV Havelse spielt Sonntag um den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals. Im vergangenen Jahr gab es eine Prämie von rund 130 000 Euro.

Hamburgs Senat macht Weg frei: Havelse, HSV II & Co. können im September starten

Besondere Spiele erfordern besondere Maßnahmen. Zimmermann hat seine Mannschaft am vergangenen Wochenende komplett um sich versammelt. Teamevent im Harz mit Tretbootfahren, Abseilen und freiem Fall mit Bungeeseil. Eine wohl dosierte Mischung aus Adrenalin, Entspannung, vor allem Miteinander. Im Harz gab es den Havelser Pokalschwur. Die fußballerische Vorbereitung bis hier hin lief nahezu perfekt. Die Corona-Pause haben die Spieler zuverlässig genutzt, alle sind fit, kein Verletzungsausfall. Zum verspäteten Höhepunkt der Saison hat Jan Zimmermann seine bestmögliche Formation.

Gleiches gilt allerdings auch für den BSV Rehden, der sein Pokalhalbfinale gegen Klassengegner Oldenburg vergangene Woche mit 4:1 gewann. Die Euphorie in Diepholz ist groß, zumal der BSV im eigenen Stadion spielen darf, und das immerhin vor einer Kulisse von rund 500 Zuschauern. Eine Tageskasse gibt es coronabedingt nicht.

Havelse erwartet also ein echter Pokalkampf. Auch deswegen spricht Jan Zimmermann von einem 50:50-Spiel, der Fußballlehrer erwartet ein enges, ein überaus hektisches Spiel. Gleichwohl formuliert er klare Erwartungen. „Es geht um Geld, den DFB-Pokal, jetzt vor allem aber um den Niedersachsen-Pokal“, sagt der 40-Jährige. Mit Germania Egestorf/Langreder ging es für den Trainer 2016 in den DFB-Pokal – trotz Niederlage im NFV-Finale gegen Drochtersen/Assel. Damals qualifizierten sich beide Teams. Ein riesiges Erlebnis im August-Wenzel-Stadion von 2600 Zuschauern. Und beim 0:6 verkaufte sich der Regionalligist gegen die TSG Hoffenheim überragend.

Als Spieler erlebte „Zimbo“ fünf DFB-Pokalspiele, schmiss mit Eintracht Braunschweig einst sogar Hannover 96 raus. Als Aktiver stand er mit Havelse 2007 in der ersten Runde im DFB-Pokal. Unvergessen bleibt der 19. August 2012, als die Garbsener Nürnberg mit 3:2 nach Verlängerung aus dem Pokal schmissen und dann knapp am VfL Bochum scheiterten (1:3). Ein Zeitzeuge von damals ist Leistungsträger von heute: Spielmacher Deniz Cicek. Ein Sieg gegen Rehden wäre der perfekte Auftakt in die neue Corona-Saison.