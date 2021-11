"Motivation ist da": Warum Ziehl und seine Havelser noch an die Rettung glauben

Nein, zu den Überraschungsteams in der 3. Liga gehört der TSV Havelse nicht. Vielmehr erfüllt der Aufsteiger mit sieben Punkten aus 13 Spielen vollauf die Erwartungen. Wie schafft es Trainer Rüdiger Ziehl, die Spannung und den Glauben an den Klassenerhalt hoch zu halten, wenn sich an der Ausgangssituation nach einem Drittel der Saison eigentlich nichts geändert hat? Anzeige Nach der coronabedingten Verschiebung der Partie in Duisburg waren die Havelser am zurückliegenden Wochenende zum zweiten Mal in dieser Spielzeit zum Zusehen verdammt. Ziehl hofft, dass die ursprünglich für den 30. Oktober geplante Begegnung beim ebenfalls von Corona gebeutelten FSV Zwickau in der anstehenden Länderspielpause nachgeholt werden kann. Fix ist das allerdings noch nicht.

Die Havelser haben im Übrigen eine Impfquote, auf die vermutlich viele Vereine neidisch blicken dürften. „Bis auf einen sind alle Spieler geimpft“, erzählt Ziehl. „Wir haben das proaktiv begleitet, Termine vereinbart, Kontakte hergestellt. Aber am Ende muss das jeder für sich entscheiden.“ Punkte gibt es dafür freilich nicht. Nach sieben Zählern aus den Partien im September in Würzburg (0:0), gegen Viktoria Köln (1:0) und bei Viktoria Berlin (4:3) waren die Garbsener drauf und dran, in der neuen sportlichen Umgebung Fuß zu fassen. Und wurden mit den Niederlagen gegen Kaiserslautern (0:6), in Verl (3:5) und gegen Braunschweig (0:4) wieder auf den harten Boden der Tatsachen geholt. „Wir haben es halt nur dreimal geschafft, dass alle funktioniert haben“, sagt Manager Matthias Limbach. Reichen 1,52 Punkte im Schnitt? Der Abstand zum rettenden Ufer ist nunmehr auf neun Punkte angewachsen. „Die Situation ist nicht schön“, sagt Ziehl. „Das breite Mittelfeld in der Liga ist für uns eher negativ. Wir müssen sehen, dass wir bis zur Pause den Anschluss finden.“ Nach dem Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen den Halleschen FC muss der TSV in diesem Jahr noch gegen Freiburg II, 1860 München, Osnabrück, Mannheim und zum Rückrundenauftakt am 18. Dezember gegen Saarbrücken ran. Legt man die magische 45-Punkte-Marke zugrunde, müssten die Garbsener in den noch ausstehenden 25 Spielen also 1,52 Punkte im Schnitt holen – sie müssten also „nur“ jedes zweite Spiel gewinnen.