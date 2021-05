Kommentar zur Relegationsteilnahme des TSV Havelse: Eiertanz des Verbandes

Seit Montagabend steht fest, dass der TSV Havelse in der Relegation um den Aufstieg in die 3. Liga spielen darf. Das Ergebnis hätte allerdings von Anfang an klar sein müssen, stattdessen zögerte der Norddeutsche Fußball-Verband lange mit der Entscheidung. Gerade in den letzten drei Wochen wurde ein Eiertanz hingelegt, kommentiert SPORTBUZZER-Redakteur Christoph Hage.