Leihe perfekt: Gubinelli wechselt bis Saisonende aus Basel zum TSV Havelse

"Ich bin glücklich hier in Havelse zu sein, ich will mich in dieser Liga beweisen und mich stetig verbessern", sagt Rechtsfuß Gubinelli, der in dieser Saison fast alle Spiele von Anfang an für die Baseler Reserve in der 3. Liga bestritten hat. "Ebenso möchte ich in dieser Zeit viel von dieser Mannschaft lernen und meine Fähigkeiten ins Team einbringen.“ Sein Vertrag beim FCB läuft noch bis Juni 2023.

Matthias Limbach sagt, dass "dieser Zugang eines so talentierten Spielers aufgrund des kleinen Kaders und der angespannten Personalsituation gerade rechtzeitig kommt", so der Sportliche Leiter der Garbsener.