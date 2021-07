Er traf schon gegen Manuel Neuer: TSV Havelse verstärkt sich mit Linus Meyer

Meyer, der in der Offensive bislang vorrangig auf der linken Außenbahn zum Einsatz kam, aber auch die Position des Mittelstürmers bekleiden kann, brennt auf die neue Aufgabe beim TSV. "Ich habe in Havelse vor ein paar Jahren mein erstes Herren-Regionalligaspiel machen dürfen (damals noch mit Eintracht Norderstedt) und freue mich nun auf die Drittligasaison mit dem Team", ließ er verkünden.

"Um eine realistische Chance zu haben, wird man noch den einen oder anderen von extern dazu holen", sagte Havelses Trainer Rüdiger Ziehl bei seiner Vorstellung am Montag . Gesagt, getan: Drei Tage später verkündete der frischgebackene Drittligist den dritten Neuzugang für die kommende Saison. Linus Meyer, der zuletzt für die VSG Altglienicke in der Regionalliga Nordost am Ball war, wird künftig für den Garbsener Klub auf Torejagd gehen. Zuvor spielte der 29-Jährige schon für Eintracht Norderstedt in der Regionalliga Nord sowie für den SV Rödinghausen in der Regionalliga West.

Starke Quote in der Regionalliga

Insgesamt bringt es der 29-Jährige auf 167 Regionalliga-Spiele für Altglienicke (sechs Spiele), Eintracht Norderstedt (116 Spiele) und Rödinghausen (45 Spiele), dabei gelangen ihm satte 39 Tore und 35 Vorlagen. In der vergangenen Spielzeit, die Corona-bedingt abgebrochen werden musste, netzte Meyer für die VSG in sechs Partien sechsmal.

Tore schießen kann er also, das weiß auch Manager Matthias Limbach, der sich auf einen "torgefährlichen und technisch starken Flügelspieler" freut. "Seine Qualitäten hat er bereits in den Duellen mit Eintracht Norderstedt unter Beweis gestellt." Trainer Rüdiger Ziehl schätzt an Meyer vor allem, dass er "auf verschiedenen Positionen im Offensivbereich eingesetzt werden kann". Der Offensivspieler sei "direkt begeistert" gewesen, "die Aufgabe in der 3. Liga mit uns gemeinsam anzugehen".

Ein Tor gegen Manuel Neuer...

Und sonst? Nun ja, Linus Meyer ist zudem auch als Bayern-Schreck bekannt. In der zweiten Runde der DFB-Pokalsaison 2018/19 - damals spielte er für den SV Rödinghausen - schaffte der Linksaußen das, wovon alle Fußballer träumen. Er erzielte ein Tor gegen Welttorhüter Manuel Neuer - und das in einem Pflichtspiel. Am Ende verlor der SVR knapp mit 1:2, aber Meyer war definitiv der Held des Abends.