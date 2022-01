Tore, Transfers, Tempo: "99 Prozent sind zu wenig" für den TSV Havelse

Vielleicht hat Matthias Limbach bei seiner Laufrunde ja auch gleich den Frust über die siebte Niederlage mit einem Tor Unterschied am Maschsee gelassen. Wobei dafür wahrscheinlich eine Runde nicht reichen würde. Der Musik in der 3. Liga läuft der TSV Havelse jedenfalls hinterher.

Die Hoffnungen ruhen mehr denn je auf den Turbos im Kader: Julius Langfeld und Torben Engelking. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Beide sind nach langen Verletzungen erst seit rund zwei Wochen im Training. Ziehl will mit zu frühen Einsätzen kein Risiko eingehen. Andererseits braucht er ihr Tempo, und zwar so schnell wie möglich. „Die beiden bringen die Geschwindigkeit mit, die wir brauchen“, sagt Ziehl.

Als Underdog täten auch weitere Verpflichtungen gut, Transfers des Formats von Kianz Froese. Der Schweizer Leonardo Gubinelli (21), defensiver Mittelfeldspieler aus der U21 des FC Basel, könnte der erste Streich in diesem Winter sein.

Gubinelli-Debüt in Magdeburg?

Schon im vergangenen Sommer gab es Gespräche, „da war er aber vielleicht noch nicht so weit“, sagt Limbach, der Gubinelli am 6. Januar zusammen mit seinem Vater vom Flughafen abholte. Tags darauf trainierte er erstmals mit. „Ein feiner Bengel, der die Mentalität Havelser Jung mitbringt.“ Der Manager hofft, dass er am Montag die finale Vereinbarung aus Basel bekommt: „Dann gehen sie zur Fifa, dann zum NFV und dann zum DFB.“ Sodass er am Sonntag in Magdeburg endlich sein Debüt geben könnte.

Schlägt Ziehl dennoch schon Alarm? „Wären alle aus dem Kader da, wäre ich zufrieden“, sagt er. „Aber so ist es nicht. Ich bin in Gesprächen mit vielen Spielern. Aber ich kann ihnen nur sagen: Wir haben kein Geld, aber wir spielen 3. Liga.“ Vielleicht nur bis zum nächsten Sommer. Ziehl hat das Ziel Nichtabstieg trotz acht Punkten Rückstand nicht aufgegeben. Und wenn es mit weiteren neuen Spielern sein muss. „Ich bleibe weiterhin dran.“