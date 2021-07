Wahltag in Havelse: Führt Aufstiegskapitän Tobias Fölster den TSV weiterhin an?

Die Vorbereitung läuft im Turbotempo, nicht zu ändern nach der Aufstiegsrelegation und in Corona-Zeiten. Kein Pro­blem: „Ich finde die Entwicklung gut“, sagt Rüdiger Ziehl, „die Vorbereitung war sehr, sehr kurz. Aber die Mannschaft ist sehr lernwillig.“ Vor allem in den defensiven Ab­läu­fen hat der neue Cheftrainer was verändert. Ändert er jetzt auch was in Sachen Kapitän?

Am Dienstag kommen Ziehl und seine Kicker bei einem gemeinsamen Essen zusammen, es geht um ge­nau solche Absprachen und die Einstimmung auf die Saison, die für Ha­vel­se am Samstag gegen Saar­brü­cken beginnt (14 Uhr, HDI-Arena). Ziehl bestätigt, dass es um „Themen wie Mannschaftsrat, Kapitän, aber auch die Zielsetzung für uns selbst“ gehe. Den Mannschaftsrat lässt der Trainer wählen, den Kapitän wird er bestimmen. Und das Havelser Ziel kann bei der Rückkehr in den Profifußball eigentlich nur Klassenerhalt heißen.