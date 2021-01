"Musste nicht lange überlegen": TSV Havelse verlängert auch mit Marco Schleef

Die Serie der Vertragsverlängerungen beim TSV Havelse geht weiter: Nach Deniz Cicek , Tobias Fölster und Torben Engelking hat nun auch Marco Schleef seinen Kontrakt beim Regionalligisten verlängert - bis zum 30. Juni 2022. "Ich bin sehr dankbar dafür, dass der Verein in der für mich so schwierigen Zeit hinter mir steht und mit mir verlängern wollte", freut sich der Abwehrspieler.

Schleef spielt in Zimmermanns Planungen "eine tragende Rolle"

Schleef, der 2018 aus der U19 von Eintracht Braunschweig nach Havelse wechselte, stand bis zu seiner bitteren Verletzung in jedem Pflichtspiel der aktuellen Saison in der Startelf und wusste zu überzeugen. Er sei "auf einem richtig guten Weg" gewesen und sein Ausfall habe sich deutlich bemerkbar gemacht, sagt Zimmermann. "Wir brauchen ihn schnell wieder fit zurück, denn in unseren Planungen spielt Marco eine tragende Rolle."

Auch Schleef will natürlich so schnell wie möglich gesund werden und "mit den Jungs wieder auf dem Platz stehen". Als das Angebot zur Verlängerung vorlag, habe er "nicht lange überlegen" müssen, "da ich mich einfach sehr wohl in diesem Team fühle". Trotzdem muss sich der Abwehrmann noch etwas in Geduld üben. Während der ebenfalls verletzte Teamkollege Torben Engelking in dieser oder in der nächsten Woche wieder die Laufschuhe anziehen kann, braucht Schleef noch mehr Zeit.

"Bei mir sieht es so aus, dass ich in etwa vier Wochen wieder locker mit dem Laufen anfangen kann."

"Ich bin im Vergleich zu Torben leider noch ein bisschen hintendran. Aber Torben wurde ja auch früher operiert. Bei mir sieht es so aus, dass ich in etwa vier Wochen wieder locker mit dem Laufen anfangen kann. Bis dahin mache ich viel Krafttraining und fahre Fahrrad. Alles, was halt geht", sagte er jüngst im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. Die Vertragsverlängerung dürfte Schleef auf jeden Fall den zusätzlichen Schub Extramotivation gegeben haben.

Moritz Speer