Jan Zimmermann ist sich mit HSV einig: Wird Duda sein Nachfolger in Havelse?

Angebote gab es verständlicherweise genügend. Darin hat der TSV Havelse fast Routine. In Garbsen hievte das Karrieresprungbrett André Breitenreiter in den bezahlten Fußball, erst nach Paderborn, dann nach Schalke und schließlich zu Hannover 96. Nun also Jan Zimmermann (41), Fußballlehrer seit einem Jahr, erfolgreich in Havelse, auf dem Sprung in die 3. Liga. Zimmermann ist sich mit dem Hamburger SV einig. Er soll die U 19 trainieren und die Leistungsteams im Hamburger NLZ leiten. Wegen der Beförderung von HSV-Nachwuchsdirektor Horst Hrubesch zum Profi-Cheftrainer kam es bisher noch nicht zu einer Unterschrift. Auf Nachfrage ging man beim HSV aber davon aus, dass die Unterschrift nur Formsache sei.

Auch der SC Paderborn hat Interesse an Zimmermann, genau wie Hannover 96, das sich aber zunächst auf den Favoriten Steffen Baumgart fixierte. Das Trainerkarussell nimmt mal wieder Fahrt auf: Startpunkt Havelse.